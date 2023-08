UPDATE | VIDEO Koudste 6 augustus ooit gemeten: ‘De buien waren hevig, maar ook zeer lokaal’

De een werd vandaag zeiknat, de ander zegt geen druppel te hebben gezien. Het KNMI had voor vandaag code geel afgegeven voor hevige regenval in Flevoland, Gelderland en Overijssel. Hard geregend heeft het in die provincies zeker, maar de buien waren inderdaad soms zeer lokaal.