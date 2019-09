Gestaakt voetbalduel tussen Urk en Meppel ‘Onder 17’ krijgt een staartje na vuistslag

video Koning in Meppel: 'Hou Zuid­west-Dren­the zoals het is, want het is prachtig’

18 september Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima sloten hun Streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe vanmiddag in Meppel af met een blijk van waardering voor de ontwikkelingen in de regio en de eigen identiteit van de Drentenaren. ,,Hou Zuidwest-Drenthe zoals het is, want wat we vandaag gezien hebben, is prachtig", aldus de Koning in de afscheidsspeech in de Grote Kerk in Meppel.