Gevaarlijke file door gratis tanken in Meppel: burgemeester blaast Veronica-actie af

Brandweer uit Meppel schiet te hulp bij geïsoleer­de ooievaars­jon­gen in nood

8 juni De brandweer uit Meppel wist vanmiddag twee ooievaarsjongen uit een nest in Nijeveen te redden. Of de twee verzwakte vogels het gaan halen, is nog de vraag. De beestjes waren er slecht aan toe en zijn door de dierenambulance meegenomen. Een derde jong werd dood aangetroffen in het nest.