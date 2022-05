Gravelbikes en mountainbikes kunnen dit jaar ook deelnemen aan WARX Classico Grupetto in Meppel

De negende editie van de WARX Classico Grupetto wordt dit jaar op zondag 12 juni verreden. Deelnemers aan de wielerrit hebben op die dag keuze uit routes van 70, 105 of 140 kilometer. De routes gaan door het zuidwesten van Drenthe. Kilometervreters die 105 of 140 kilometer fietsen doen ook het merengebied in noordwest Overijssel aan.

Naast de drie wielerroutes staat er op 12 juni voor het eerst een route voor gravel- en mountainbikes op het programma. Deze route van 95 kilometer gaat voor een groot deel over gravelpaden en door het Holtingerveld en het Dwingelderveld. Deze ‘niet-gepijlde route’ kan alleen verreden worden met een GPS-systeem.

Inschrijven

De WARX Classico start bij sport- en gezondheidscentrum Civitas, aan de Zomerdijk in Meppel. Deelnemers aan de route van 70 kilometer gaan hier tussen 08.30 en 10.00 uur van start. De route van 95, 105 en 140 kilometer gaat tussen 08.30 en 09.30 uur van start. Voor deelnemers die kiezen voor de route van 105 of 140 kilometer is Civitas ook de locatie voor een pauze.

Voor alle deelnemers wordt er daarnaast een verzorgingspost ingericht in de omgeving van Ruinen. Vlak bij de start is er volop parkeergelegenheid voor deelnemers die per auto naar Meppel komen. Fietsliefhebbers die mee willen doen aan de Classico Grupetto kunnen zich vooraf inschrijven via www.fietssport.nl/inschrijven/51291.