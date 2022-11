Haagse caféhouder vindt rust in Meppel: ‘Ik ben net als Simon Carmiggelt een schrijvend persoon’

Gedichten, verhalen, stukjes, er gaan verschillende termen over de toonbank. Reinier van Delden (52) vertelt erover vanachter een cappuccino in Herberg ’t Plein. Zijn nieuwste bundel, Alsnog Gefeliciteerd, is net uit. ,,Die presenteerde ik in de Stationshuiskamer in Meppel. Veel van mijn verhalen spelen zich af in het openbaar vervoer. Ik doe er veel inspiratie op.”