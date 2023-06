Helder in Meppel vanochtend

met quiz De ‘monster­wesp’ is bezig aan een enorme opmars, dit moet je doen (en vooral níet doen) als je hem ziet

Wen er maar aan. En nu ze er toch zijn: geniet er ook van. Dat is de boodschap van Bram Cornelissen, expert op het gebied van de Aziatische hoornaar, nu deze ‘monsterwesp’ naar het noorden oprukt. Want die opmars is waarschijnlijk toch niet te stuiten. ,,We moeten leren er mee om te gaan.’’