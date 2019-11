Hoe een zoektocht naar moeder Ruinerwold-gezin eindigt bij een geheime crematie in Zwolle

Politie in Overijssel vraagt aandacht voor vermiste Anneke (55): ‘Ze is psychisch in de war’

31 oktober De 55-jarige Anneke Nevels wordt vermist. Ze vertrok woensdag midden in de nacht uit haar woning in Erica (Drenthe) en is sindsdien spoorloos. De vrouw is psychisch in de war. Naast de Drentse politie, kijken ook eenheden in Overijssel massaal uit naar de vrouw.