Hoofdprijs Staatsloterij van 1 miljoen euro valt in Meppel: maar wie is de winnaar?

Voetbal­clubs Meppel stellen rookverbod in op gezamen­lijk sportpark om gekke situaties te voorkomen

11 februari Op Sportpark Ezinge in Meppel mag op zaterdagochtend tijdens jeugdwedstrijden niet meer gerookt worden. De gezamenlijke bespelers van het complex, FC Meppel, Alcides en MSC, hebben de sigaret in de ban gedaan. Bij andere clubs in de regio wordt er wisselend gedacht over roken langs de lijn.