Horrorlift in Meppel sluit wéér iemand op

Als je last hebt van claustrofobie kun je maar beter niet in de lift op het station van Meppel stappen. De afgelopen jaren zaten er namelijk al meerdere mensen vast in de beruchte lift en ook vandaag was het weer raak.

Het leek even goed te gaan met het aantal opsluitingen in de lift van het station op Meppel, maar vandaag was het weer raak. Een vrouw kon de deuren niet meer open krijgen en moest door de brandweer bevrijd worden. Sinds 2019 heeft de brandweer al meer dan tien keer moeten uitrukken om iemand uit de lift te halen.

Haperende lift

De lift loopt nog veel vaker vast, maar de brandweer is gelukkig niet altijd nodig. Bij reizigers en bezoekers is bekend dat de lift vaak hapert en niet altijd even goed werkt. Regelmatig moeten mensen bevrijd worden door een medewerker van het station.

Maatregelen

Eerder werden er al maatregelen genomen door camera’s op te hangen en meer bewustheid te creëren onder de bezoekers van het station. Het vaak vastlopen van de lift is voor veel mensen een reden om niet in te stappen. Voor mensen die slecht ter been zijn is een lift noodzakelijk en dat maakt het lastig voor hen om het station te bereiken. De lift is op dit moment weer gesloten.

