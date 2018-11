Hotelpiraten Jan en Jolanda blijven langer in de cel

Sabina overwon vleeseten­de bacterie maar vecht nu tegen morfinever­sla­ving: ‘Doodeng‘

22 november Ze werd ziek in Zuid-Afrika en ontwaakte in een ziekenhuisbed in Zwolle. Sabina Prins overleefde drie jaar geleden een vleesetende bacterie in haar lichaam. Ze is nu bezig met haar volgende gevecht: afrekenen met de morfineverslaving die tijdens haar ziekteperiode ontstond. ,,Ik vind het doodeng maar ik kan niet wachten om hier straks vanaf te zijn en weer iets meer mezelf te kunnen worden.”