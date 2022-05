'Hulpvaardige bankmedewerkers’ plunderen bankrekeningen 74-jarige vrouw uit Meppel

Deze zaak, die al in het voorjaar van vorig jaar speelde, kwam dinsdagavond uitgebreid aan bod in het programma Opsporing Verzocht. Daarbij bleek dat de verdachte in haar zaak volgens politieonderzoek waarschijnlijk ook eerder heeft toegeslagen in Borculo en Winterswijk.

Witte auto

Op de beelden is goed te zien hoe de verdachte, een jonge man met zwart krullend en ingeschoren haar, op donderdag 3 februari 2021 aan het pinnen is in Meppel. Hierna stapt hij in een klein wit autootje, een VW-Up. De pinner wordt later nog in Amsterdam gefilmd, waar hij met de pinpas van de vrouw zijn parkeerkaartje betaalt. Volgens het programma heeft deze ‘nepkoerier’ een linkeroog dat wat meer ‘hangt’ dan het andere. De politie kan niet zeggen of de verdachte in Meppel of omgeving woont.