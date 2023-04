Icare Meppel omgetoverd in kantoren en hotelkamers, ook voor langer verblijf: ‘Uitkomst voor studenten’

Met video En weer belanden auto’s in een sloot: nummers 5 en 6 van dit weekend bij Rouveen het water in

Twee auto’s zijn vanmorgen met elkaar in botsing gekomen op de A28 ter hoogte van Rouveen. Beide voertuigen zijn vervolgens in de aanpalende water beland. Het was dit weekend al het vijfde incident in onze regio waarbij voertuigen de sloot ingingen.