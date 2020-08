IJsmakers Meppel zorgt ook voor verkoeling in Steenwijk, Staphorst en Wanneperveen

Het was even slikken toen corona toesloeg en hij tijdelijk zijn zaken moest sluiten. ,,Ons seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober ongeveer", vertelt Nakar. ,,Toen we weer open mochten zijn we eerst heel voorzichtig begonnen met alleen afhalen van ijs. Ik heb voorzichtig even bij de buren her en der gekeken hoe zij dat deden met het terras en ben na een week of twee de tafels ruim uit gaan zetten bij de vestiging in Meppel.”