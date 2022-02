In Meppel bouwen ze dit pronkstuk met jacuzzi en garage voor de jetski's: ‘De eigenaar komt elke week langs’

Korteland over langer verblijf asielzoe­kers in Meppel: ‘Zie ik nu niet gebeuren’

De noodopvang van asielzoekers in Meppel eindigt eind maart. Een langer verblijf lijkt niet aan de orde. ,,We hebben afgesproken dat dit tijdelijk is. Mochten we toch willen verlengen, dan moeten we daarover eerst in gesprek met de buurt”, verklaart burgemeester Richard Korteland.

21 januari