In Meppel werd 5 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

PEC Zwolle dreigt ervaren kracht op Deadline Day nog te verliezen

PEC Zwolle dreigt na Daijiro Chirino nog een verdediger kwijt te raken. ADO Den Haag heeft serieuze interesse in Bart van Hintum. De 36-jarige verdediger is in gesprek met de club uit de hofstad over een eventuele overstap.