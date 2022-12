Inschrijvingen jubileumeditie Meppel City Run bijna geopend

Ook dit jaar is Scania weer de trotse hoofdsponsor van de 4 en 8 Engelse mijl. Die afstanden zijn daarnaast aangevuld met de SNS Kidsrun, de Prima Life G-Run. In de afgelopen jaren is het evenement uitgegroeid tot een festijn waar zo’n 2000 hardlopers aan deelnemen. De ruim 100 vrijwilligers die elk jaar weer klaarstaan zorgen ervoor dat de dag soepel verloopt.

Testruns

Net als voorgaande jaren zijn er meerdere testruns, georganiseerd door Fysio de Commissaris. Deze worden gehouden op elke eerste zondag van de maand; 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april en 7 mei. De hardlopers starten om 9.45 uur bij Herberg ’t Plein. Ze lopen in groepjes over het parcours van de 4 of 8 mijl. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.