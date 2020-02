InterStage uit Meppel flikt het weer: mega-klus op Eurovisie Songfestival

Bezorgheid over laagvlieg­plan­nen Defensie: wordt de route over Overijssel weer in gebruik genomen?

31 januari Overheden in het noordelijk deel van Nederland vrezen dat straaljagers binnenkort weer gaan laagvliegen in hun regio. Defensie zou daarvoor een speciale route, onder meer over de Kop van Overijssel, weer in gebruik gaan nemen. De PvdA gaat de kwestie nu ook in Overijssel aanslingeren. De partij wil weten wat er te gebeuren staat.