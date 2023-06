Is het geen plaatje? Ondanks corona duidelijke stijging aantal tattooshops in Meppel

‘Overhan­gen­de rupsen’ terug in Zwolle, maar met stofzui­gers bewapende gemeente is klaar voor de strijd

Het is oppassen geblazen bij hogeschool Windesheim in Zwolle. De gemeente waarschuwt aan het Campuspad, naast de onderwijsinstelling, voor ‘overhangende rupsen’. Inderdaad, de vijand die vanuit eiken toeslaat is back in town. Maar de overheid is voorbereid op een maandenlange strijd.