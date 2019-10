Jan (57) uit Ommen vanaf Malieveld: ‘Mooie woorden, maar moeten zien wat ervan terecht gaat komen’

In het holst van de nacht gaat de wekker van John Schonewille. Hij kleedt zich om en vertrekt naar Staphorst, waar tegen 03.00 uur een groep afgezanten van meerdere transport- en bouwbedrijven naar Den Haag afreist. ,,Ik was er al om 02.30 uur en was daarmee de eerste’’, aldus de 48-jarige chauffeur, die Kolk & Zoon Kippertransport B.V. uit De Wijk vertegenwoordigt. De stoet vrachtwagens vertrekt en komt drie uurtjes later aan in Den Haag.

Jan Boerman, werkzaam bij Dunnewind Groep in Ommen, vertrekt later op de ochtend naar Den Haag. Hij neemt tegen 08.00 uur de trein op het station in Ommen. ,,Mijn beweegreden om vandaag naar het Malieveld te gaan is dat de regering al langer wist van de problemen met PFAS en stikstof en niets heeft gedaan,’’ vertelt de 57-jarige Ommenaar. Bij Dunnewind Groep liggen vanwege de stikstofcrisis en de impasse rondom PFAS al meerdere klussen stil. Ook Kolk & Zoon Kippertransport B.V gaat gebukt onder de problematiek rondom stikstof en PFAS.

John Schonewille is aanwezig bij het bouwprotest op het Malieveld.

Hart onder de riem

,,Een planning maken in de aannemerswereld is op dit moment zeer moeilijk,’’ vervolgt Boerman. De personele zaken zijn op dit moment niet in te schatten en vakmensen ontslaan als gevolg van de stikstofproblematiek is niet iets wat je wil, vindt Boerman. Verder wil de Ommenaar de organisatie achter het protest, waar ook Klaas Kooiker uit Staphorst deel van uitmaakt, een hart onder de riem steken.

Quote Het zijn mooie woorden, maar wij moeten zien wat ervan terecht gaat komen. Jan Boerman, Werkzaam in grond- weg- en waterbouw

Kolk & Zoon Kippertransport B.V. is ook present bij het bouwprotest in Den Haag.

Drempelwaarde

Op het Malieveld horen beide vaklieden het betoog van minister Carola Schouten aan. ,,Het zijn mooie woorden, maar wij moeten zien wat ervan terecht gaat komen’’, reageert Boerman. De minister laat in haar toespraak weten dat ‘het land niet op slot gaat’ en belooft ook een hogere drempelwaarde voor stikstof, maar ze geeft niet aan per wanneer die drempelwaarde er komt. Dit tot ergernis van de aanwezige bouwlieden, die ‘nu, nu,nu’ scanderen. ,,Ik heb hier van meerdere aannemers of concullega’s gehoord dat die nu stilstaan. Eentje had nog een klus in het buitenland, maar in Nederland staat het momenteel gewoon stil’’, vervolgt Boerman.

Quote Ik hoop dat ze het in Den Haag begint te jeuken, dan gaan ze vanzelf krabben. John Schonewille, Chauffeur Kolk & Zoon Kippertransport B.V. Schonewille vindt het optreden van minister Schouten niet sterk overkomen. ,,Als je een microfoon onder je neus krijgt gedrukt dan moet je wel weten waar je het over hebt. Ze zocht naar haar woorden.’’ Volgens de Hollandschevelder heeft Den Haag met het ingevoerde stikstofbeleid ‘wel iets bedacht, maar is het niet doordacht’. Het ontbreekt ze aan kennis, stelt Schonewille.

Bouwers storten grond op het Malieveld tijdens een ludieke actie tijdens het bouwersprotest Grond in Verzet.

Zandfestijn

Na de toespraken zoeken de demonstranten de kiepwagens en kranen op en wordt er grond op het Malieveld gestort. De reinigingsdienst van de gemeente Den Haag hoeft volgens Boerman na het protest niet te worden opgeroepen. ,,Aan het einde van de dag wordt alles opgeruimd en netjes achtergelaten.’’ Schonewille hoopt vooral dat het protest wat heeft losgemaakt bij de politici. ,,Ik hoop dat ze het in Den Haag begint te jeuken, dan gaan ze vanzelf krabben.’’ Of het ook zover gaat komen is nog afwachten en de vraag is of de bouwlieden dit geduld kunnen opbrengen. Schonewille: ,,Wij zijn gewend dat als er een gat in de grond zit dat dit gelijk moet worden gevuld, maar dit werkt in Den Haag dus niet zo. Ik hoop wel dat ze erachter zijn dat dit in ieder geval niet de juiste weg is en dat de weg wordt verlengd, om maar in onze taal te praten.’’

Honderden bouwvakkers en transporteurs stonden al vroeg op het Malieveld.