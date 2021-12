Jan Toering (67) zet zich met hart en ziel in voor de Meppeler IJsclub - en straks ook als ijsmeester

DNA-onderzoek wijst uit: nieuwe wolf zorgde voor slachtpar­tij onder meerdere schapen in Oost-Nederland

Het vermoeden was er al, maar nu is er de bevestiging. Een nog niet eerder in Nederland gesignaleerde wolf beroofde meerdere schapen in Oost-Nederland van het leven. Dat laat BIJ12 weten in een nieuwe tussenrapportage. In dat rapport staat hoe de nieuwe wolf in Nederland kwam, waar het dier sporen achterliet en waar de wolf toesloeg.

15 december