Justitie: manegehouder Nijeveen wist van handel in cocaïne

Boek over de ‘vergeten marechaus­see’ in Meppel (en dit zijn de namen)

2 november Het was een foto uit 1895 met vier heren in marechaussee-uniform die Rien Smit (60) uit Meppel trof. Wie waren deze mannen? De speurtocht resulteerde in een boek: Het Wapen der Koninklijke Marechaussee te paard in Meppel. Vanmiddag was de presentatie in de Mariakerk.