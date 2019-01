Kaastra verruilt theater in Meppel voor het Franse platteland

Nee, het is beslist geen bouwval en Wybrich Kaastra (49) noemt zich al helemaal niet het type voor ‘Ik Vertrek’. Toch nam de Meppeler schouwburgdirecteur samen met haar man, theaterproducent Gerard Tonen, onverhoeds de beslissing naar Frankrijk te gaan. Ze huren daar een ‘chambres d’hotes’, de Franse versie van een bed and breakfast. Aan de rand van De Cevennen, met vijf luxe kamers, zwembad én een jeu-de-boulesbaan.

,,In december kwam het op ons pad en rond oudjaarsdag namen we het moeilijke besluit. Want Ogterop voelt toch als mijn kindje. Ik laat veel achter”, zegt Kaastra, terwijl ze uitkijkt over de authentieke bonbonnièrezaal. Na 25 jaar theaterwerk, waarvan ruim acht jaar directeurschap in Meppel, werd het tijd voor iets anders. Ze spreekt vloeiend Frans en komt al een levenlang in haar favoriete land. ,,Het idee zat wel in ons hoofd. Maar het gaat sneller dan we dachten. Binnenkort word ik 50, een keerpunt in mijn leven. Ik heb behoefte aan meer huiselijkheid. Dat ligt ook aan onze hond Dies, die we in de zomer vanuit Frankrijk meenamen. En er zijn zeker overeenkomsten met mijn huidige werk: ik blijf de gastvrouw die ervoor zorgt dat haar bezoekers een mooie beleving krijgen.”

Geroemd

Haar inspanningen voor Ogterop zijn niet onopgemerkt gebleven. In theaterkringen wordt ze geroemd om haar verrassende aanbod. Ze durfde theater- en dansvoorstellingen te boeken die elders in het land nauwelijks zijn te zien. Ook haar strijd voor het belang van een kwaliteitstheater in de regio drong landelijk door. Kaastra schreef een scherpe reactie op een uitspraak van actrice Marieke Heebink van Toneelgroep Amsterdam die in een interview opmerkte: ‘godzijdank sta ik in New York, en niet in Meppel’. ,,Vooral het Randstedelijke dedain stoorde me”, benadrukt Wybrich. ,,Ze deed hiermee alle mensen in de provincie tekort. Wij betalen ook belasting en hebben net zo goed recht op een mooi aanbod.”

Eigenzinnig

Graag had Kaastra de verzelfstandiging van de schouwburg en de grote zaalverbouwing nog meegemaakt. Deze zaken moet haar opvolger dan maar realiseren. ,,Niet dat ik over mijn graf heen wil regeren, toch hoop ik van harte dat Ogterop eigenzinnig blijft. We hebben hier in Meppel een sterke theatertraditie en een heel trouw publiek. Mijn verdienste? Ik heb onze bezoekers verleid om meer op avontuur te gaan. Als theaterdirecteur heb je ook een gidsfunctie. Ik wil mensen in aanraking brengen met een ervaring die ze zelf niet kunnen bedenken.”

Hoogtepunt

Acht jaar geleden introduceerde zij al vroeg de poulaire Ogterop Academy met theatercolleges. Ze ging met jonge ‘toneelproevers’ de zaal in en bond vaste gezelschappen aan Ogterop. Het 150-jarig jubileum vorig jaar noemt ze ‘het onbetwiste hoogtepunt’. ,,Met Paul van Vliet die allang was gestopt, maar speciaal voor ons naar Meppel kwam. En onze eigen jubileumproductie over Lammigje Ogterop-Worst, de oprichtster van de schouwburg.”