Katten met gebroken nek gevonden in Hoogeveense Vaart

Verdachte situatie

“Als dit regelmatig voor gaat komen, is het heel apart. Een kat gaat normaal gesproken niet het water in", laat de woordvoerder weten. Of er een kattenhater aan het werk is, kan ze nog niet zeggen. “Daarvoor moeten we de zaken meer in kaart krijgen. We blijven het in de gaten houden en als het te verdacht wordt, schakelen we de politie in.”