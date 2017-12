Kavels zijn gewild in Nieuwveense Landen

De nu nog 15 vrije kavels beschikbaar voor het bouwen van een huis in de deelbuurt Broeklanden variëren van 492 tot en met 754 vierkante meter en in prijs van 105.780 tot 158.340 euro.

Wethouder Roelof Pieter Koning is verheugd dat de woningmarkt in Meppel aantrekt. "Nu de vrije kavels in Berggierslanden zijn uitverkocht, biedt Nieuwveense Landen de mogelijkheid om nog een vrije kavel te bemachtigen in Meppel. Na deze 31 kavels komen er op korte termijn geen vrije kavels meer in de verkoop."