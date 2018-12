Kerst met de Zandtovenaar met Voice-kids winnares en Kaj van der Voort in Meppel

Gerdien Rots nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Greijdanus

4 december Fractievoorzitter van de ChristenUnie in Zwolle, Gerdien Rots, is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van gereformeerde school vo-school Greijdanus. De school heeft vestigingen in Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede.