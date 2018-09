Kerst met de Zandtovenaar naar Meppel

nationale plasdag Anneminke helpt bij plasproble­men: 'We zijn vaak hun laatste hoop'

11:33 Wakker worden in een nat bed. Het is niet iets waar je graag over praat. Maar de Nationale Plasdag, die vandaag plaatsvindt, moet dat taboe op plasproblemen juist doorbreken. Bij het Droogbed- en Bekkencentrum van Isala in Meppel weten ze wat de problematiek met kinderen en jongvolwassenen doet. ,,Ze willen niet dan hun vriendjes erachter komen.’’