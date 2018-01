Kopperprent luidt nieuwe jaar in

video Albertine redt haar kinderen uit het water: 'Ik dacht: we zullen dit overleven'

30 december Albertine Mulder uit Giethoorn raakte met haar auto in de vaart. In het ijskoude water werd ze één brok oerinstinct, ze redde haar kinderen Anne-Marie (7), Floris (5) en Carlijn (3). ,,Ik had maar één gedachte: we zullen dit overleven."