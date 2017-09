Kunstenaars vangen magie van de Reest

Feestje

Maar even weer met beide benen terug op de deinende veenlaag. Om tafel met een paar van de makers: Dick Doorduin en Nina Lakke, kunstenaars. Francis Kilian van organiserend Bureau Buitenbereik en Ellen de Jong, beheerder van infocentrum 't Ende op het gelijknamige landgoed bij de Wijk. Het Drents Landschap faciliteert dit kunstfeestje en De Jong juicht het toe dat de natuur een podium is. ,,Dat gebeurt met respect voor het landschap. Het is mooi dat mensen ook op een andere manier van dit gebied kunnen genieten."

Ontdekkingsreis

Voor Kilian stond voorop dat ze kunstenaars 'uit hun comfortzone' wilde halen. ,,Schilder, ga iets bouwen. Fotograaf, doe wat met de ruimte. Dat idee prikkelde me." Bij Doorduin en Lakke maakte hun ontdekkingsreis langs de Reest van alles los. Ze verpakten de stroom aan emoties in respectievelijk 'iets met zwerfkeien' en textielkunst. Net als de andere 26 makers raakten ze bezield door het project.

De expositie is binnen (in 't Ende), maar natuurlijk vooral búiten, onder de blote hemel te bewonderen. Beleving is het toverwoord. Objecten, sculpturen, installaties en beelden vormen een wandelroute van 2 kilometer. De makers zelf leiden bezoekers een paar keer per dag rond. Wie er een picknick van wil maken, huurt een gevulde rieten mand of strijkt voor een hapje en drankje neer op het Filosofenterras. Er is akoestische muziek en enkele kunstenaars verzorgen workshops.