Landmacht-transport is serieuze zaak: geen zout, geen movement

De tientallen trucks en tanks staan in formatie voor het treinstel. Ze moeten straks open heidevelden kunnen doorploegen of steile hellingen nemen om een beter zicht op het schootsveld te hebben. De CV90's hebben snelvuurkanonnen, mitrailleurs en lanceerinrichtingen voor rook- en scherfgranaten aan boord. Nu houden ze echter halt voor de goederentrein. Luitenant Johan kijkt uiterst serieus, als hem wordt gevraagd waar het wachten op is. ,,Zout, er is geen zout gestrooid. Er is ons door de mensen van 'movement control' verteld dat we nog niet verder kunnen. Gelukkig hebben we zout in de kazerne op voorraad liggen, dat halen we nu op. We zijn dus goed voorbereid."