Lekker weer in Meppel vandaag

Warm weer en veel branden in de regio: toeval of niet?

Vrijdag in Hattem, gisteren in Elburg en Zwolle, en vandaag in Lochem en Wezep. De brandweer liep zich het vuur uit de sloffen de afgelopen dagen. Is het toeval dat dit gebeurde tijdens de (voorlopig) warmste periode van het jaar? Ja, en toch ook weer nee, luidt het antwoord.