Levenloos lichaam gevonden van vermiste man (33) uit Meppel die zonder schoenen vertrok

In Meppel is vanmiddag het levenloze lichaam van de 33-jarige man gevonden die vrijdagavond lopend zonder schoenen is vertrokken en sindsdien werd vermist. De politie sprak van een ‘urgente vermissing’ en de afgelopen dagen werd met man en macht naar hem gezocht.

Wat er is precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak ,,We hebben op dit moment geen hard bewijs dat wijst op een misdrijf”, laat een woordvoerder weten.

De 33-jarige man werd voor het laatst gezien in de Meppeler wijk Haveltermade. Volgens de politie is hij vrijdagavond lopend vertrokken, zonder jas en zonder schoenen. De politie riep de afgelopen dagen mensen op die na vrijdagavond nog iets van hem hebben vernomen, dat zo snel mogelijk te laten weten. Agenten maakten zich ernstige zorgen over de gezondheid van de man.

Zoektocht met veteranen

De politie schakelde de hulp in van het Veteranen Search Team. Tachtig veteranen zochten vandaag op verschillende plekken in de omgeving van Meppel naar hem. De getrainde veteranen van het Veteranen Search Team komen uit het hele land en kunnen als het moet binnen twee uur paraat staan. Daarbij kan de stichting putten uit een poule van 1800 getrainde vrijwilligers.

,,De zoektocht is afgelopen. Uit respect voor de familie kan ik er niet veel meer over vertellen”, vertelt Mariska van der Kraats namens het zoekteam, dat jaarlijks bij zo’n vijftig vermissingen helpt, dinsdag aan het einde van de middag.

Even later kwam de politie met het trieste nieuws dat het lichaam van de vermiste man aan de Woldkade in Meppel is gevonden. De politie heeft zijn familie op de hoogte gebracht. Volgens een politiewoordvoerder is de man gevonden na een melding.

Volledig scherm Het Veteranen Search Team heeft geholpen bij de zoektocht naar de vermiste man in Meppel. © Jan Ruland van den Brink