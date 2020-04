Lichaam in auto in kanaal bij Meppel is van vermiste Limburger

Zoekhonden

De plek is gistermiddag gevonden door medewerkers en speurhonden van de stichting Signi Zoekhonden. Familie, vrienden en de politie waren al ruim drie maanden op zoek naar de 36-jarige Loek Streukens, nadat hij op donderdag 9 januari in Helden in een blauwe Volkswagen Polo stapte en richting het noorden reed. Hij pinde onderweg nog drie keer bij verschillende tankstations. Als eerste in het Limburgse Maasbree, daarna langs de A50 bij Arnhem en als laatste langs de A50 bij Apeldoorn.

Zendmast Nijeveen

Vervolgens reed hij waarschijnlijk in de richting van Zwolle en Meppel, want zijn laatste teken van leven werd 's avonds rond 22.00 uur opgepikt via zijn mobiele telefoon bij een zendmast in Nijeveen. Vanaf dat moment heeft niemand meer iets van hem vernomen. Streukens verbleef voor zijn vertrek bij familie en vrienden in Geleen en Helden. Voordat hij vertrok, had hij volgens de politie een aantal ‘tegenslagen’ meegemaakt, reden voor de politie en familie zich zorgen te maken over zijn gemoedstoestand.