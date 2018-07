Lidl Meppel verhuist naar Het Vledder

Verder voorziet het door het Mepper college vastgestelde ontwerpbestemmingsplan in de bouw van vijftig woningen, een gebouw met 16 appartementen en de aanleg van parkeerplaatsen en een groene openbare ruimte.

Gesteggel

Met de uitvoering van dit plan door de gemeente Meppel en de Koopmans Bouwgroep uit Enschede kan de herontwikkeling van Het Vledder na jaren vertraging eindelijk worden afgerond. Het nieuwe plan is na veel gesteggel tussen de gemeente, projectontwikkelaar en supermarkten tot stand gekomen. Na dreigende schadeclaims is er nu tevredenheid over het bereikte resultaat, waarmee ook de gemeenteraad in overgrote meerderheid heeft ingestemd.

Er zijn aan de rand van Het Vledder inmiddels al wel woningen gebouwd op de plek waar de sporthal heeft gestaan en de Jumbo heeft er zich gevestigd. Maar tot ergernis van de omwonenden en de lokale politici liggen grote delen van het terrein al langere tijd braak. Daarom is er opluchting over het bereikte compromis, waardoor er over niet al te lange tijd gebouwd kan worden.

Crisis

In 2006 werden de eerste plannen gesmeed voor de plek waar ooit de Gasfabriek, de Markthallen en de sporthal – waar basketbalclub Red Giants grote successen vierde - stonden. Maar er is de afgelopen jaren veel gestreept in de plannen als gevolg van de economische crisis waardoor investeerders zich terugtrokken. Het aantal te bouwen woningen is flink verminderd, er komt geen parkeergarage, er ontstaat geen groot stadsplein, de horecafunctie is vrijwel verdwenen en de bioscoop gaat naar de voormalige V&D in winkelcentrum de Keyserstroom.