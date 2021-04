Lintjesregen in Meppel: veertien onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Pieter Peters (74, Meppel) is voor zijn muzikale verdiensten in 2008 al onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn verdere inspanningen, onder meer als oprichter van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, wordt hij nu weer onderscheiden. Peters is al vele jaren muzikant, docent en dirigent.

Jaap de Boer, onder meer voormalig bestuurslid van Stichting Donderdag Meppeldag, is een van de drie nieuwe ridders in de Orde van Oranje-Nassau uit Meppel.

Jaap de Boer (62, Meppel) heeft zich tot 2015 25 jaar ingezet voor Stichting Donderdag Meppeldag als bestuurlid. Hij heeft ook zitting in het bestuur van De Groene Muggen, die alle bezoekers van Meppel verwelkomen. Voor zorggroep Noorderboog organiseerde hij tijdens de coronaperiode onder meer muziekmiddagen.

Jan Adrianus Mast (73, Meppel) is al sinds 1975 betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging, eerst als lid, later ook als vrijwilliger en in diverse bestuurlijke functies binnen de afdelingen Noord-Holland en Drenthe. Mast is ook erelid van de vereniging.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bertus Troost (79, Meppel) is al ruim vijftien jaar vrijwilliger bij speeltuin- en buurtvereniging Ambonstraat en omgeving. Ook is hij vier jaar voorzitter geweest van de vereniging. Daarnaast zet hij zich in als zorgvrijwilliger bij woonlocatie Reestoord van Zorggroep Noorderboog.

Jan Vrielink (71, Meppel) is bijna veertig jaar actief geweest bij de Meppeler Handelsvereniging. Naast Horeca Meppel en Meppel Culinair heeft hij zich ook ingezet voor het jaarlijkse evenement Donderdag Meppeldag. Bij voetbalvereniging MSC is hij ook sinds jaar en dag actief als vrijwilliger.

Alie Roelof Moes (71, Nijeveen), voormalig huisarts, heeft als adviseur deel uitgemaakt van vele werkgroepen van Dorpsvereniging Nijeveen. Acht jaar lang organiseerde hij de nascholing voor alle Drentse huisartsen. Tot slot was hij medeoprichter en dertig jaar voorzitter van triatlonvereniging TZT’86.

Harm-Jan van Dijk (64, Nijeveen) was ruim twintig jaar voorzitter van de gereformeerde jeugdvereniging in Nijeveen, Havelte en Wanneperveen. Hij zette zich in voor voetbalvereniging SVN’69, de vereniging voor christelijk basisonderwijs in Nijeveen en de duurzaamheid in Nijeveen. Sinds 2016 is hij onder meer betrokken bij de Historische Vereniging Nijeveen.

Gert Wisselink (80, Nijeveen) was vijftien jaar lang bestuurslid van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Als medeoprichter van Stichting Barbara zette hij zich in voor het behoud van de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente Nijeveen. Sinds 2012 is hij tevens voorzitter van de Stichting Welzijn Ouderen in Nijeveen.

Lammie van Essen-Oosterveld (75, Nijeveen), secretaresse van de Stichting Welzijn Ouderen in Nijeveen, was ruim 35 jaar actief bij korfbalvereniging DOS’46, als bestuurslid van zowel de vereniging als van de supportersvereniging. Vanaf 2008 als vrijwilliger en vanaf 2013 als secretaris is ze betrokken bij bridgeclub BZA in Meppel.

Jenny van Gijssel-Wever krijgt haar onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau onder meer voor haar inzet voor de christelijke gemeenschap in Nijeveen.

Jenny van Gijssel-Wever (69, Nijeveen) is sinds 1996 vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Nijeveen-Havelte-Wanneperveen. In Nijeveen was ze eveneens vijf jaar lang vrijwilliger bij dorpshuis De Schalle. Ook was ze vijf jaar lang secretaresse van de Nijeveense Christen Vrouwen. Als digitaal docent was ze ook vrijwilliger bij Seniorweb Meppel.

Roelof Pieter Koning (42, Meppel) is al twintig jaar actief bij Dakajam Meppel, een jaarlijks terugkerend kamp in de zomervakantie. Sinds 1999 is hij actief lid van de VVD in Meppel, onder meer elf jaar als gemeenteraadslid en zes jaar als wethouder.

John Bremer (67, Meppel) is ruim twintig jaar vrijwilliger bij Stichting Oud Meppel. Als secretaris en voorzitter is hij ook betrokken bij het shantykoor ‘De Meppeler Muiters’. Vanaf de oprichting in 2016 is Bremer ook betrokken bij het digitale vraag-en-aanbodplatform MeppelVoorElkaar.

Fokje Harmers (74, Meppel) heeft sinds 1974 als vrijwilliger vele werkzaamheden uitgevoerd voor de Protestante Gemeente in Meppel. Zo organiseerde ze de kindernevendienst, was ze diaken en bracht ze het kerkblad rond. Voor Stichting Cosis, die zich inzet voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking, is ze vrijwilliger op woonlocatie Rembrandt van Rijn in Meppel.

Piet Speelman (67, Blokzijl), voormalig huisarts, zet zich al ruim dertig jaar in voor het welzijn in Nijeveen, Wanneperveen en Giethoorn. Mede dankzij hem hebben bewoners van die plaatsen nog altijd toegang tot een eigen, kleinschalige huisartsenpost. Daarnaast is hij onder meer betrokken bij de Nederlands Hervormde gemeente in Nijeveen en de plaatselijke sportvereniging SVN’69.

