‘Lisa’s’ schokkende ervaring leidt tot grote ophef over stagediscriminatie: ‘Goed dat er echt iemand opstaat’

Motorrij­der heeft engeltje op schouder, maar motor ligt in puin na ongeluk in Meppel

Hoe kwetsbaar je op een motor bent in het verkeer, ervoer vanmiddag een motorrijder in Meppel. Op de weg naar Ruinerwold kwam hij in aanraking met een auto en belandde hij met volle vaart in een greppel.

21 oktober