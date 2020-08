Lokkerij De Wijk voert 55 verzwakte ooievaars bij maar ook een Duitse vluchteling

Kort geding tegen Ruinerwold-verdachte Josef B. om huurachter­stand

26 juni Tegen de 59-jarige Josef B., een van de twee verdachten in de zaak-Ruinerwold, is een kort geding aangespannen. De eigenaar van een bedrijfsruimte in Meppel, die B. huurde, eist dinsdagmiddag voor de rechtbank in Assen dat het bedrijfspand wordt leeggehaald. Er zou sprake zijn van een huurachterstand.