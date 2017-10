Maastrichts aardewerk in Meppel

Man (61) betrapt bij diefstal telefoon uit een huis in Meppel

25 oktober Een 61-jarige inbreker uit Meppel is door de politie meegenomen naar het politiebureau. Hij werd in de afgelopen nacht door de bewoners van een woning in Meppel aangetroffen in hun woonkamer. Zij slaagden erin hem te overmeesteren en waarschuwden de politie. Die nam de inbreker van hen over. Het buitgemaakte mobieltje kreeg de eigenaar weer terug.