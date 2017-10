Man (61) betrapt bij diefstal telefoon uit een huis in Meppel

Het is weer fris douchen bij voetbalclub VHK

19 oktober De trots in het stemgeluid van voorzitter Bert Eenkhoorn is te begrijpen. Als over ruim een half jaar fase 3 van de verbouwing wordt afgerond, is sportvereniging VHK niet langer meer een club uit grootmoeders tijd. De eerste stappen in Sint Jansklooster zijn gezet, vooral in de kleedkamers. Die zijn weer 'helemaal up-to-date', zoals Eenkhoorn dat diverse keren omschrijft.