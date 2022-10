Man door brandweer uit auto bevrijd na botsing met boom in de Wolden

MET VIDEO Ruiken aan grondstof­fen voor drugs op Meppeler braderie: ‘Het is hier net Breaking Bad’

Naast de koopjes en de livemuziek op festival ‘Donderdag Meppeldag’ streek donderdag in de Drentse stad ook Bureau Drugszaken neer. In een container kon iedereen informatie krijgen over hoe ondermijnende praktijken te herkennen zijn. ,,Juist hier is het belangrijk om te staan. We hebben het publiek nodig in de strijd tegen ondermijning.’’

25 augustus