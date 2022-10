Man gewond naar ziekenhuis na val op hoofd in Meppel

A28 tussen Staphorst en Zwolle stroomt op eerste dag van langdurige werkzaamhe­den (inderdaad) helemaal vol: ‘Even wennen’

Dat er vertraging zou komen was te verwachten, maar dat automobilisten maandagmorgen direct vijftig minuten in de file stonden op de A28 bij knooppunt Lankhorst zorgt voor grote ergernis. De overlast van noodzakelijke werkzaamheden aan het wegdek houdt bovendien nog anderhalve maand aan. Rijkswaterstaat hoopt op begrip. ,,Iedere auto minder is er eentje.”

10 oktober