Man uit Nijeveen vrijgesproken van betaalde seks met minderjarige

Een 41-jarige man uit Nijeveen is vrijgesproken van de verdenking dat hij tegen betaling seks heeft gehad met een minderjarige. Er is geen bewijs dat hij wist dat het meisje zich prostitueerde en er kan evenmin worden vastgesteld dat hij haar betaald heeft, stelt de rechtbank vast. Anders ligt dat bij een even oude man uit Stuifzand (bij Hoogeveen). Laatstgenoemde krijgt een gevangenisstraf van een dag en een taakstraf van 150 uur. Tegen beide mannen was een celstraf van drie maanden geëist.

Beide mannen hadden vorig jaar gereageerd op een oproep via internet van iemand uit Steenwijk, die met zijn partner op zoek was naar mannen voor seksafspraken. De man uit Nijeveen maakte twee keer een afspraak, maar daarbij was het volgens hem niet tot handelingen tussen hemzelf en het meisje gekomen. Hij wist volgens eigen zeggen ook niet dat ze nog maar zestien jaar was. Hij zegt dat hij alleen heeft toegekeken terwijl het stel seks had.

Consumptiemuntjes

Verder ontkent de Nijevener dat hij heeft betaald voor seksuele handelingen, ook een component in het wetsartikel dat betaalde seks met een minderjarige strafbaar stelt. Hij had ze alleen gratis toegang verschaft bij een uitgaansgelegenheid in Zwolle, waar hij werkte en ze muntjes voor consumptie gegeven. Hij zag het allemaal als een beginnende vriendschap. Dat is in het uitgaansverkeer onder vrienden niet ongebruikelijk, overweegt de rechtbank.

De man uit Stuifzand heeft toegegeven dat hij zich door het meisje heeft laten bevredigen. Ook hij wist niet dat ze zo jong was, maar hij had zich moeten ‘inspannen’ om zekerheid te krijgen over de leeftijd van zijn date. In zijn voordeel weegt mee dat hij kennelijk niet bewust op zoek is geweest naar iemand van jonger dan achttien jaar, een blanco strafblad heeft, openheid van zaken heeft gegeven en spijt heeft betuigd.

Therapeut

De oudere man die het meisje heeft aangeboden bleek een 48-jarige Steenwijker te zijn, die werkzaam was als therapeut in een tbs-kliniek. Hij is begin dit jaar veroordeeld tot dertig maanden cel, omdat hij het meisje heeft geprostitueerd, seks met haar heeft gehad en kinderpornografische afbeeldingen van haar heeft gemaakt.