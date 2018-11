Mannen zetten graafactie naar vermiste Willeke Dost door

Paard Circus Renz Internatio­nal zit vast in hekwerk in Meppel

5 november Een paard van Circus Renz International is de nieuwe week erg vervelend begonnen. Het dier is maandagochtend in Meppel, waar het circus onlangs is neergestreken, klem komen te zitten in een hek. De brandweer is opgeroepen om het dier te bevrijden.