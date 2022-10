Martin uit Meppel krijgt als enige bewoner huurverhoging, maar weigert te betalen: ‘Klopt niet’

‘Duitse taferelen’ tijdens afsluiting A28 tussen Zwolle en Meppel: ‘Het is even slingeren’

Het asfalt op de A28 tussen de afrit Dalfsen-Ommen bij Zwolle en knooppunt Lankhorst voor Meppel wordt in de maanden oktober en november vervangen. Het wegdek is aan een winterbeurt toe, Rijkswaterstaat haalt alles uit de kast om de klus soepel te klaren. Per fase wordt verkeer naar de andere kant van de snelweg geleid, zodat een hele rijbaan beschikbaar is. ,,Even slingeren.”

29 september