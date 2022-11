Medewerker Pets Place gestraft omdat hij loog over stagedrama ‘Lisa’, collega's de dupe van boze klanten

De medewerker van Pets Place is gestraft omdat hij niet eerlijk was over de sollicitatie van stagiair ‘Lisa’. De keten kan discriminatie niet uitsluiten na onderzoek. Inmiddels is het overige personeel doelwit van boze klanten en wordt telefonisch en in de winkels geïntimideerd. ,,Dit moet stoppen.”