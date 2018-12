Medicijn tegen hoge bloeddruk teruggeroepen: drukte in apotheek Meppel

Er is de mogelijk kankerverwekkende stof NDEA in de middelen aangetroffen, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De medicijnen worden voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk en van hartfalen en voor patiënten die onlangs een hartinfarct hebben gehad. Apotheker Marjan Quekel uit Meppel heeft aan de terugroepactie en het algemene medicijntekort in Nederland een dagtaak, zo meldt zij bij het Dagblad van het Noorden.

Quekel meent dat er vaker terugroepacties zijn, omdat medicijnen tegenwoordig veel geproduceerd worden in lage lonen landen zoals China en India. ,,De fabrieken hebben vaker productieproblemen. Dat veroorzaakt bijvoorbeeld mede ook het huidige tekort aan de veelgebruikte anticonceptiepil.” Die pil is ondertussen wel weer leverbaar alleen nog niet in Nederland. ,,Wij staan achter in de rij”, zegt Quekel.

Voorraad laag