Meer dan vierhonderd scholieren in Meppel wachten op uitslag eindexamen

Hoogste alarmfase voor risico op natuur­brand geldt nu ook in Noord-Nederland

De hoogste alarmfase voor het risico op een natuurbrand geldt vanaf dit weekeinde ook voor Groningen, Drenthe en Friesland. Tot nu toe was het in de drie noordelijke provincies nog nat genoeg, maar de brandweer constateert dat het steeds droger wordt en dat het bovendien flink waait, waardoor extra alertheid nodig is. De hoogste alarmfase gold al sinds het midden van de week voor de rest van Nederland.