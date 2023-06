Meppel: 36,3% van alle woningen heeft nog geen energielabel

Stap­horst proefko­nijn bij nieuwe methode bestrij­ding eikenpro­ces­sie­rups

Om de eikenprecessierups aan te pakken, wordt de paring verstoord. Dat is samengevat de proef waaraan de gemeente Staphorst meedoet. De nieuwe methode wordt in twintig gemeenten en provincies in ons land geprobeerd.