Meppel aan de slag met steun in de rug voor energiekosten: eerste helft van 800 euro onderweg

Mensen met een laag inkomen in de gemeente Meppel kunnen nog voor het eind van april een eerste bedrag ontvangen om stijgende energiekosten het hoofd te bieden. Na een tweede uitbetaling in oktober hebben mensen een bedrag van 800 euro ontvangen.

Dat meldt de gemeente donderdag in een persbericht. Voor Meppel geldt dat mensen met een bijstandsuitkering of een BBZ-, IOAW- of IOAZ-uitkering automatisch, en nog voor 30 april, de eerste 400 euro krijgen. De tweede helft volgt dan in oktober.

Wethouder Henk ten Hulscher is blij dat dit in zo’n korte tijd tot stand is gekomen. ,,Zo kunnen wij inwoners die te maken hebben met energiearmoede snel helpen.”

Informatie

Ook schrijft de gemeente te kijken ‘of automatische betaling mogelijk is voor een grotere groep mensen op basis van bij de gemeente bekende gegevens. Inwoners ontvangen hierover dan bericht.’ Inwoners voor wie automatische toekenning niet mogelijk is, kunnen vanaf 1 mei tot en met 31 december 2022 een aanvraag doen.

Mensen die de eenmalige energietoeslag ontvangen krijgen van de gemeente Meppel ter informatie zowel een brief als een flyer. In de flyer staan onder meer verwijzingen naar hulp bij geldzorgen en informatie over energiebesparing.

Leenfonds en Urgentiefonds

Naast deze 800 euro strijdt ook Leenfonds Meppel mee tegen energiearmoede. Via het zogeheten Urgentiefonds, waarin het Leenfonds in december 2021 geld stortte, kunnen mensen met lage inkomens verder hulp krijgen voor hun stijgende energielasten. Het persbericht meldt dat via deze manier inmiddels 17 huishoudens geholpen zijn. Die huishoudens kunnen het geld gebruiken voor de eerste drie maanden van 2022. Wethouder Ten Hulscher laat weten dat hij het Leenfonds dankbaar is.

Nederland

In heel Nederland hebben ruim 500.000 huishouden te maken met energiearmoede, die het door oplopende energietarieven nog moeilijker krijgen. In het persbericht legt de gemeente Meppel tot slot nog uit dat dit eenmalige compensatiebedrag, dat voortkomt uit een landelijke regeling, bovenop een verlaging van de energiebelasting (van 21 naar 9 procent) komt. Die verlaging is voor de duur van zes maanden en levert voor de energierekening van 2022 - voor een huishouden met een gemiddeld verbruik - zo’n 140 euro op.