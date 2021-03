Meppel doet mee aan 'Nationaal eerbetoon' aan Earring George Kooymans

De bedoeling is dat 11 maart - de 73e verjaardag van Kooymans - om 17.15 uur op allerlei manieren in het hele land de legendarische hit Radar Love gaat klinken. Beiaardier Mannes Hofsink speelt in Meppel het nummer op het carillon van de Grote of Mariakerk. Dit verzoek kwam van de Meppelse muziekliefhebber Jelle Tadema.

Martinitoren en het Zuiderpark

Niet alleen in Meppel is Radar Love te horen. Het nummer wordt ook gespeeld op carillons door heel Nederland, waaronder dat van de Grote Kerk in Den Haag, het raadhuis in Hoogeveen, de Martinitoren in Groningen en verschillende kerken in Limburg. Ook wordt het gedraaid in het Haagse Zuiderpark en hebben veel fans plannen om het nummer uit hun raam te laten schallen.