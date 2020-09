Meppel neemt met groot materieel en imponerende erehaag afscheid van Albert-Jan (20) die bij Ruinerwold verongelukte

Video Man (20) uit Meppel overleden nadat busje in Ruinerwold tegen boom botst

30 augustus Een 20-jarige man uit Meppel is vanochtend vroeg overleden bij een verkeersongeluk in Ruinerwold. Dat heeft de politie Drenthe bevestigd. Een 22-jarige man uit Meppel is gewond naar het ziekenhuis gebracht.